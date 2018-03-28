هل انتقل الملك صلاح بمبلغ زهيد من روما إلى ليفربول؟

اعتبر الإسباني مونتشي المدير الرياضي لنادي روما أن انتقال المهاجم المصري محمد صلاح من نادي العاصمة الإيطالية إلى ليفربول الإنكليزي مقابل 40 مليون يورو فقط جاء قبل ظاهرة نيمار.

وقال مونتشي "لفهم عملية البيع هذه، يجب فهم أمرين. أولا، أنها تمت قبل وقع انتقال نيمار الذي أحدث ثورة في الانتقالات الصيفية".

وكان نيمار انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 222 مليون يورو.

وأوضح مونتشي "في المقام الثاني، كان علينا أن نبيعه (صلاح) قبل 30 يوينو خشية من شروط اللعب المالي النظيف. أولئك الذين يعرفون قليلا هذه القضايا، يعرفون أيضا أن هذا الموضوع كان مثل سيف ديموقليس فوق رؤوسنا".

وأضاف المدير الرياضي السابق لنادي إشبيلية الإسباني "وعليه، إذا أخذنا هذين العنصرين بالاعتبار، أعتقد بأننا قمنا بعملية بيع صحيحة. اليوم يقدم (صلاح) موسما رائعا، ومع أثر ظاهرة نيمار والبرازيلي فيليبي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي، بكل تأكيد، ارتفع سعره كثيرا".

ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا (في 30 مباراة)، وسجل ما مجموعه 36 هدفا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع ليفربول.

وختم مونتشي بالقول " إنه قوي جدا. لكن المدهش أنه عاد بهذه القوة إلى بطولة لم يقدم فيها شيئا عندما لعب في صفوف تشيلسي. لقد وجد مدربا وزملاء يثقون به، وجد فريقا يناسبه تماما ويلائم أسلوب لعبه".

المصدر: أ ف ب



