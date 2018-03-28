إنجاز غير مسبوق للمنتخب التونسي في تصنيف الفيفا "القادم"

سيكون المنتخب التونسي على أبواب إنجاز غير مسبوق في عالم الساحرة المستديرة، وذلك بوصوله للمركز 14 في تصنيف منتخبات الفيفا والذي سيصدر يوم 12 أبريل القادم.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة ترتيب المنتخبات الأفريقية برصيد 920 نقطة في المركز 23 على المستوي العالمي.

ومن المتوقع أن يجتاز المنتخب التونسي في ترتيب الفيفا منتخبات عريقة كإيطاليا وهولندا والمكسيك.

يذكر أن أفضل ترتيب للمنتخب التونسي كان المركز 19 على المستوي العالمي في تصنيف 6 نوفمبر 1998.

وتحتل المغرب المركز 42، والمنتخب المصري في المركز 46، أما المنتخب السعودي فتراجع من المركز 69 إلى المرتبة 72 عالميا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير