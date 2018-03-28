آل الشيخ بعد رباعية بلجيكا: نحن أبطال في البلاي ستيشن

أبدى رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، غضبه الشديد من المستوى الذي ظهر به منتخب بلاده في المباراة الودية التي خسرها أمام بلجيكا بأربعة أهداف دون رد، أمس الثلاثاء.

وقال آل الشيخ، في مجموعة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي في تويتر: "مستوى الأخضر أمام بلجيكا سيئ! يجب العثور على رأس حربة، وعبد الله الحمدان رغم صغر سنه، لكنه أفضل من مستوى السهلاوي الحالي!".

مستوى سيء ! لازم نحصل راس حربه ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 27, 2018

عبدالله الحمدان على صغر سنة افضل من مستوى السهلاوي الحالي! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 27, 2018

وأضاف: "يجب أن نعرف حجمنا.. لسنا جيل ماجد والهريفي وسعيد وسامي ومسعد وجميل.. وأجرب لاعبا شابا ولا أتحمل السهلاوي يتعثر بالكرة! للأسف نحن أبطال في البلاي ستيشن... العيب ليس في المدرب بيتزي".

للأسف نحن ابطال في البلي ستيشن ... العيب مو في بزي ...! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 27, 2018

اجرب شاب ... ولا اتحمل السهلاوي يوطي الكورة! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 27, 2018

وعن طريقة لعب المنتخب السعودي قال تركي آل الشيخ: "الخطة.. شتت.. ضيع وقت.. طلع أوتات.. ركز على كرة ثابتة.. ووريني أحد الآن يقول رجعوا لعيبة المنتخب.. هؤلاء يحتاجون معسكر شهور.. بعضهم لازم نبدأ من أ -ب!".

الخطة ... شتت ... ضيع وقت ... طلع اوتات ... ركز على كرة ثابته ... وورني احد الان يقول رجعو لعيبة المنتخب ... ذول يبيلهم معسكر شهور ... بعضهم لازم نبداء من أ -ب! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 27, 2018

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واشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالسعودية بين مؤيد ومعارض لآراء رأس الهرم الرياضي في المملكة، ودافعت جماهير نادي النصر الذي يلعب له محمد السهلاوي عن نجمها ووجهت انتقادات لاذعة لآل الشيخ لتهجمه على اللاعب في تغريداته.

وسحق المنتخب البلجيكي نظيره السعودي برباعية نظيفة وديا ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا صيف هذا العام.

ويلعب المنتخب السعودي في المونديال الروسي ضمن المجموعة الأولى، بجانب كل من روسيا المضيفة ومصر والأوروغواي.

بينما تلعب بلجيكا في المجموعة السابعة بجانب كل من إنجلترا وتونس وبنما.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر