الصحف الإسبانية تتغنى بالسداسية التاريخية على الأرجنتين

تغنت الصحف الإسبانية بالفوز التاريخي لمنتخب بلادها على الأرجنتين 6-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وعنونت صحيفة "ماركا" في صدر صفحتها الأولى: "تحفة فنية"، مرفقة بصورة لقائد المنتخب سيرخيو راموس وهو يقبل قدم إيسكو زميله في ريال مدريد، الذي سجل أول ثلاثية له في صفوف منتخب بلاده.

وقالت الصحيفة: "لقن أفضل منتخب إسباني في الآونة الأخيرة درسا تاريخيا للأرجنتين"، مشيدة بالروح الرائعة التي أظهرها لاعبو المنتخب الذي لم يخسر في آخر 18 مباراة.

في المقابل، أشادت صحيفة "آس" بـ"الفوز التاريخي" وانحنت أمام "صاحب الفخامة إيسكو". وأضافت: "فليبدأ المونديال الآن".

"Bravo!"



That's the verdict on Isco and Spain's performance on today's @diarioas front page, after the Real Madrid man's hat-trick helped La Roja to a sensational 6-1 thrashing of Argentinahttps://t.co/hRPDliRsmE pic.twitter.com/ZSFX91O3P9 — AS English (@English_AS) March 28, 2018

أما صحيفة "سبورت" الكتالونية فأبرزت صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غاب عن المباراة بسبب إصابة عضلية، وقالت: "أدرك ميسي الآن من هو المنتخب المرشح" للفوز.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخبين خاضا المباراة وكأنها نهائي المونديال، لكن الأرجنتين خسرت "حتى من دون أن تبدي أي مقاومة".

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وختمت: "افتقد المنتخب الأرجنتيني إلى كل شيء، الخيال والخطة المحددة. عندما لا يلعب ميسي كما حصل بالأمس، فإن ضعف المنتخب الأرجنتيني لا يحتمل".

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر