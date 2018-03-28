بطولة ميامي: ديل بوترو يعبر للدور ربع النهائي

واصل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف خامسا زحفه نحو لقب بطولة ميامي الأمريكية للتنس، ببلوغه الدور ربع النهائي بعد تغلبه على الصربي فيليب كرايينيوفيتش بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن ديل بوترو من حسم المباراة الأولى بين اللاعبين في مسيرتهما الاحترافية لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-2، خلال ساعة واحدة و23 دقيقة.

Juan, 2018 looks good on you. 🙌@delpotrojuan pushes his record to 20-3 on the season with a 6-4, 6-2 win over Krajinovic, a career best start.#MiamiOpenpic.twitter.com/Dhn0yirfGa — Miami Open (@MiamiOpen) March 27, 2018

وعزز العملاق الأرجنتيني انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 14 بعد تتويجه في بطولتي أكابولكو المكسيكية وإنديان ويلز الأمريكية.

ويلتقي دل بوترو في الدور المقبل مع الكندي ميلوش راونيتش، والذي تغلب على الفرنسي جيريمي شاردي 6-3 و6-4، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.

وبلغ الدور ذاته الألماني ألكسندر زفيريف الرابع بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس السابع عشر 6-4 و6-4.

Laser focus gets Alex Zverev past Nick Kyrgios to reach the #MiamiOpen quarterfinals.



Tops the Australian 6-4 6-4. pic.twitter.com/6lUCcpEqpV — Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2018

إقرأ المزيد

وضرب زفيريف موعدا في ربع النهائي مع الكرواتي بورنا كوريتش التاسع والعشرين، والفائز على الكندي دينيس شابالوف 7-6 و4-6 و6-4.

وتأهل أيضا الجنوب إفريقي كيفن أندرسون السادس بتغلبه على الأمريكي فرانسيس تيافوي 7-6 و6-4، ليلتقي مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا السادس عشر والفائز على مواطنه فرناندو فرداسكو 6-0 و6-3.

وخرج الكرواتي مارين سيليتش الثاني من الدور الرابع بخسارته أمام الأمريكي العملاق جون إيسنر الرابع عشر 6-7 و3-6.

ويلعب إيسنر في الدور المقبل مع الكوري الجنوبي هيون تشانغ التاسع عشر والفائز على البرتغالي جواو سوزا 6-4 و6-3.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر