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بطولة ميامي: ديل بوترو يعبر للدور ربع النهائي

الرياضة

بطولة ميامي: ديل بوترو يعبر للدور ربع النهائي
Reuters Geoff Burke
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واصل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف خامسا زحفه نحو لقب بطولة ميامي الأمريكية للتنس، ببلوغه الدور ربع النهائي بعد تغلبه على الصربي فيليب كرايينيوفيتش بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن ديل بوترو من حسم المباراة الأولى بين اللاعبين في مسيرتهما الاحترافية لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-2، خلال ساعة واحدة و23 دقيقة.

وعزز العملاق الأرجنتيني انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 14 بعد تتويجه في بطولتي أكابولكو المكسيكية وإنديان ويلز الأمريكية.

ويلتقي دل بوترو في الدور المقبل مع الكندي ميلوش راونيتش، والذي تغلب على الفرنسي جيريمي شاردي 6-3 و6-4، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.

وبلغ الدور ذاته الألماني ألكسندر زفيريف الرابع بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس السابع عشر 6-4 و6-4.

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وضرب زفيريف موعدا في ربع النهائي مع الكرواتي بورنا كوريتش التاسع والعشرين، والفائز على الكندي دينيس شابالوف 7-6 و4-6 و6-4.

وتأهل أيضا الجنوب إفريقي كيفن أندرسون السادس بتغلبه على الأمريكي فرانسيس تيافوي 7-6 و6-4، ليلتقي مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا السادس عشر والفائز على مواطنه فرناندو فرداسكو 6-0 و6-3.

وخرج الكرواتي مارين سيليتش الثاني من الدور الرابع بخسارته أمام الأمريكي العملاق جون إيسنر الرابع عشر 6-7 و3-6.

ويلعب إيسنر في الدور المقبل مع الكوري الجنوبي هيون تشانغ التاسع عشر والفائز على البرتغالي جواو سوزا 6-4 و6-3.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر

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