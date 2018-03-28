أزارينكا تبلغ نصف نهائي بطولة ميامي للتنس
تأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا إلى الدور نصف النهائي لبطولة ميامي لتنس السيدات، بفوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا بمجموعتين نظيفتين اليوم الأربعاء.
وتمكنت أزارينكا من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع 7-5 و6-3، خلال ساعة واحدة و36 دقيقة.
.@vika7 extends her @MiamiOpen streak to 11!⁰— WTA (@WTA) March 28, 2018
Edges Pliskova 7-5, 6-3
⁰The 2016 champ will face @SloaneStephens in the semis. pic.twitter.com/5QRIDqWXkw
وبهذا الفوز حققت البيلاروسية انتصارها الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ عامين، عندما توجت بلقب بطولة ميامي للمرة الثالثة في تاريخها، بعد عامي 2009 و2011.
وستواجه أزارينكا في الدور نصف النهائي الأمريكية سلون ستيفينز الفائزة بدورها على الألمانية أنجيليك كيربر بسهولة بمجموعتبن نظيفتين، بواقع 6-1 و6-2، خلال 61 دقيقة.
.@SloaneStephens is through to the @MiamiOpen semi-finals!— WTA (@WTA) March 27, 2018
Slides past Kerber in straight sets 6-1, 6-2. pic.twitter.com/tNVGMrLcIK
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر