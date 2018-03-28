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أزارينكا تبلغ نصف نهائي بطولة ميامي للتنس

الرياضة

أزارينكا تبلغ نصف نهائي بطولة ميامي للتنس
Reuters
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تأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا إلى الدور نصف النهائي لبطولة ميامي لتنس السيدات، بفوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا بمجموعتين نظيفتين اليوم الأربعاء.

وتمكنت أزارينكا من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع 7-5 و6-3، خلال ساعة واحدة و36 دقيقة.

وبهذا الفوز حققت البيلاروسية انتصارها الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ عامين، عندما توجت بلقب بطولة ميامي للمرة الثالثة في تاريخها، بعد عامي 2009 و2011.

وستواجه أزارينكا في الدور نصف النهائي الأمريكية سلون ستيفينز الفائزة بدورها على الألمانية أنجيليك كيربر بسهولة بمجموعتبن نظيفتين، بواقع 6-1 و6-2، خلال 61 دقيقة.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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