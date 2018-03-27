إيطاليا تعادل إنجلترا في الدقائق الأخيرة

أهدرت إنجلترا الفوز على إيطاليا في الدقائق الأخيرة وتعادلت معها 1-1 الثلاثاء في مباراة دولية ودية بكرة القدم على ملعب ويمبلي ضمن استعداداتها لمونديال روسيا 2018.

سجل مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي هدف إنجلترا في (د.26)، قبل أن يسجل الإيطالي لورنزو إنسيني هدف التعادل في (د.87 من ركلة جزاء).

وتلعب إنجلترا في المجموعة المونديالية السابعة إلى جانب بلجيكا وتونس وبنما.

ولا تزال إيطاليا تعيش أزمة عدم التأهل إلى نهائيات المونديال لأول مرة منذ 60 عاما وتحديدا منذ 1958، بخسارتها في الملحق الأوروبي أمام السويد والتي أدت إلى إقالة المدرب جانبييرو فنتورا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير