المغرب يهزم أوزبكستان استعدادا للمونديال

تابع المغرب تحقيق نتائجه الجيدة وتغلب على ضيفه الأوزبكستاني 2-0، الثلاثاء، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء ضمن استعداداته لمونديال روسيا 2018 لكرة القدم الصيف المقبل.

سجل هدفي "أسود الأطلس" كل من أيوب الكعبي في (د.3)، ومروان داكوستا في (د.42).

وكان المغرب تخطى صربيا القوية 2-1 الجمعة عندما تألق صانع ألعابه حكيم زياش (أياكس إمستردام الهولندي) في التسجيل والتمرير.

وسيشارك المنتخب المغربي في نهائيات مونديال روسيا التي تنطلق في 14 يونيو المقبل، للمرة الخامسة في تاريخه والأولى بعد غياب 20 عاما. وسيكون المغرب في المجموعة الثانية مع إيران والبرتغال وإسبانيا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير