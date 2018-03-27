تعادل العراق وسوريا يتوج قطر ببطولة الصداقة الدولية

توج منتخب قطر بلقب بطولة الصداقة الدولية الودية بعد تعادل منتخب العراق مع سوريا 1-1 اليوم الثلاثاء على ملعب جذع الشجرة في البصرة العراقية.

سجل للعراق مهند علي كاظم في (د.57)، ولسوريا فراس الخطيب في (د.76).

وأنهى منتخب قطر البطولة الودية بالصدارة بـ4 نقاط بعد فوزه على أسود الرافدين 3-2 وتعادله مع سوريا 2-2، ثم جاء منتخب نسور قاسيون ثانيا بنقطتين، وأخيرا العراق بنقطة واحدة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير









