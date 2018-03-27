شجاعي سعيد بالعودة للمنتخب الإيراني بعد المأزق الإسرائيلي

اعترف قائد منتخب إيران مسعود شجاعي أن منعه من اللعب مع المنتخب الوطني لكرة القدم بسبب مشاركته مع فريقه اليوناني ضد فريق إسرائيلي العام الماضي، كان "أسوأ حادثة في حياته".

وفي تصريح لشجاعي نشر اليوم قبل ساعات من المباراة الودية المقررة ضد الجزائر في طهران، قال شجاعي: "في الوقت الحالي، أشكر الله لتمكني من ارتداء قميص المنتخب الوطني كجندي، وأنا فخور بذلك. أتوجه بالشكر أيضا لكل الذين ساعدوني".

ويأمل شجاعي أن يكون ضمن التشكيلة النهائية لمنتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، لكي يصبح أول لاعب إيراني يشارك في النهائيات ثلاث مرات، مؤكدا: "سيكون أهم يوم في حياتي الرياضية، ولن أنساه في حياتي".

وتعرّض شجاعي وزميله اللاعب إحسان حجي صفي لانتقادات كثيرة في إيران حين شاركا مع فريقهما اليوناني بانيونيوس في أغسطس الماضي في مباراة ضد ماكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدور التمهيدي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

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وساد الإرباك حول هذه القضية لأن حجي صفي استمر باللعب مع المنتخب، في حين لم يشارك شجاعي في أي مباراة حتى المواجهة الأخيرة لإيران والتي خسرتها أمام تونس بهدف نظيف الجمعة الماضي.

ولا تعترف إيران بالدولة العبرية وتمنع رياضييها من اللعب أمام إسرائيليين.

ويلعب منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا الصيف القادم ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال والمغرب.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر