زفيريف يتأهل إلى رابع أدوار بطولة ميامي للتنس
عوّض الألماني ألكسندر زفيريف (20 عاما) تأخره بمجموعة، ليهزم الإسباني ديفيد فيرير 2-6 و6-2 و6-4 في الدور الثالث لبطولة ميامي للتنس، ويقترب خطوة أخرى من لقبه الأول هذا العام.
ولم يقدم زفيريف، المصنف الخامس عالميا، حتى الآن المستوى الذي قاده للفوز بخمسة ألقاب العام الماضي، بينها لقبان في بطولات الماسترز، لكنه أظهر قدرا كبيرا من المهارة في مباراتين من ثلاث مجموعات في ميامي.
Alexander the Great. 👍— Miami Open (@MiamiOpen) March 27, 2018
Zverev advances past Ferrer 2-6, 6-2, 6-4.#MiamiOpenpic.twitter.com/XhEVO5UEzu
وسيواجه زفيريف في الدور القادم الأسترالي نيك كيريوس الذي تأهل بفوزه على فابيو فونيني 6-3 و6-3.
Хачанов уступил Андерсону в третьем круге теннисного турнира в Майами https://t.co/Tucf24Ci4Opic.twitter.com/WGfIJX1W2f— Р-Спорт (@rsportru) March 27, 2018
بدوره تأهل الجنوب إفريقي كيفن أندرسون إلى الدور الرابع، بفوزه على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين لواحدة، بواقع 4-6 و6-2 و6-3، خلال ساعة واحدة و54 دقيقة.
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر