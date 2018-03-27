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مشجعون يقتحمون ملعب مباراة البرتغال وهولندا لمعانقة رونالدو (فيديو)

27 مارس 2018 | 09:56 GMT
مشجعون يقتحمون ملعب مباراة البرتغال وهولندا لمعانقة رونالدو (فيديو)
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Fabrice COFFRINI / AFP

اقتحم عدد من المشجعين أرضية ملعب المباراة الودية التي جمعت هولندا والبرتغال، أمس الاثنين، لمعانقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ودخل ثلاثة مشجعين إلى أرضية ملعب المباراة في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، واتجهوا إلى رونالدو، لمعانقته والتقاط الصور التذكارية معه، وعلى الفور سيطر رجال الأمن على الموقف وتم إخراج المشجعين واستئناف اللعب.

وخسر المنتخب البرتغالي المباراة التي احتضنها ملعب جنيف الدولي بسويسرا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، جاءت جميعها في الشوط الأول من اللقاء.

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وكانت البرتغال بطلة أوروبا عام 2016، حققت فوزا صعبا للغاية ضد مصر 2-1 الأسبوع الماضي عندما قلبت تأخرها بهدف إلى فوز بهدفين سجلهما رونالدو في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وستلعب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا صيف العام الجاري، في المجموعة الثانية، بجانب كل من إسبانيا والمغرب وإيران.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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