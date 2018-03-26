بطولة ميامي.. فيرداسكو ينهي مشوار قاهر الكبار

فاز الإسباني فرناندو فيرداسكو، على الأسترالي كوكيناكيس ليتأهل لثمن نهائي بطولة ميامي للتنس ذات الألف نقطة، بمجموعتين مقابل واحدة، اليوم الاثنين.

وتفوق فيرداسكو على منافسه كوكيناكيس بواقع 36 و6-4 و7-6 (7-4)، ليواجه بابلو كارينيو بوستا في ثمن النهائي.

وجاء انتصار فيرداسكو على كوكيناكيس الذي كان قد أقصى السويسري روجر فيدرر من البطولة.

وكان كارينيو من ناحيته تأهل لثمن النهائي بعدما فاز على الأمريكي ستيف جونسون بعد الفوز عليه بمجموعتين من دون رد بواقع 6-4 و6-4.

وتواجه فيرداسكو مع كارينيو ثلاث مرات في بطولات لاعبي التنس المحترفين، حيث فاز الأخير مرتين، آخرهما في بطولة بازل عام 2016.

المصدر: وكالات