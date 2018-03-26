باب "الأسود الثلاثة" مفتوح للجميع بحسب ساوثغيت

أكد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، اليوم الاثنين، أن الباب لا يزال مفتوحا أمام أي لاعب يفرض نفسه على خططه لمونديال روسيا 2018.

ويتطلع ساوثغيت لغربلة صفوف فريقه مرة أخرى غدا، مثلما فعل خلال الفوز الودي على هولندا بهدف دون رد، يوم الجمعة الماضي، في أمستردام.

وقال ساوثغيت خلال مؤتمر صحفي "لا أعتقد أن الوقت تأخر لأي شخص".

وأضاف "مازلنا نراقب الجميع من الآن وحتى نهاية الموسم، لا أحد منا يعرف ما الذي سيحدث خلال الثمانية أو العشرة أسابيع المقبلة".

ويبدأ جاك بوتلاند مباراة الغد في مركز حراسة المرمى بعدما شارك جوردان بيكفورد أمام هولندا، ولكن ساوثغيت أكد أن المراكز العشرة الأخرى متاحة.

وأضاف "سنجري بعض التغييرات وسنلقي نظرة على البعض للمرة الأولى، لا ننظر فقط إلى الصيف ولكن إلى ما بعد ذلك".

وأشار "هناك الكثير من الأمور المختلفة التي نتطلع لها من هذه المباريات، يوم الجمعة نجحنا في تحقيق الكثير من هذه الأمور، وسيكون من الرائع لو فعلنا ذلك غدا".

ويلتقي المنتخب الإنجليزي، غدا الثلاثاء، في مباراة ودية دولية مع إيطاليا على إستاد ويمبلي. ويتوقع ساوثغيت أن يواجه فريقه الملقب بمنتخب الأسود الثلاثة، اختبارا قويا أمام "الأزوري"، رغم فشل الأخير في بلوغ المونديال.

المصدر: DPA

فادي سيمير