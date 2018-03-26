إنفانتينو يعد بالنزاهة والشفافية أثناء اختيار البلد المضيف لكأس العالم 2026

وصف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عملية الترشح لاستضافة كأس العالم 2026 اليوم الاثنين بأنها "نزيهة وموضوعية وشفافة" بعد إعلان الفيفا تلقيه عرضين لاستضافة البطولة.

وقال الفيفا، الذي من المقرر أن يختار البلد المضيف خلال جمعيته العمومية السنوية في موسكو في يونيو المقبل، في بيان، إنه تلقى عرضين الأول من المغرب والثاني من ثلاث دول ترغب في التنظيم المشترك هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف الفيفا أن العرضين سيتم تقييمهما من لجنة ستزور البلاد المرشحة لاستضافة البطولة.

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وقال إنفانتينو في البيان: "أتحدى أي شخص أن يذكر لي اسم مؤسسة واحدة تتعامل مع عملية تقديم الملفات بهذه النزاهة والموضوعية والشفافية مثلما يفعل الفيفا فيما يخص كأس العالم 2026.. لقد تعرض الفيفا لانتقادات شديدة بشأن كيفية اختيار البلد المضيف لكأس العالم في الماضي. تعهدنا بالتعلم من ذلك وعدم السماح بوجود أي شكوك أو أمور شخصية".

وأضاف رئيس الفيفا: "لهذا تتسم قواعد هذه العملية بأعلى المعايير الأخلاقية والمشاركة والالتزام بالاستدامة وحقوق الإنسان".

وستستخدم لجنة التقييم نظاما يعتمد على النقاط لدراسة ملفات المرشحين للاستضافة وسيتم استبعاد العرض الذي لا يفي بالحد الأدنى من النقاط في عدد من الأمور المختلفة قبل التصويت النهائي.

ويملك مجلس الفيفا، الذي كان يُعرف سابقا باللجنة التنفيذية، أيضا السلطة لرفض الملف قبل عرضه على الجمعية العمومية.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر