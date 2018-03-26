تدابير صارمة لاستئناف الدوري اليوناني بعد "واقعة المسدس"

قررت الرابطة اليونانية لكرة القدم الاثنين استئناف منافسات البطولة في نهاية الأسبوع الجاري بعدما علقت في 11 مارس غداة دخول مالك أحد الأندية مسلحا أرض الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي.

وأعلنت الرابطة أنه تقرر "بالإجماع" استئناف البطولة السبت والأحد المقبلين، 31 مارس و1 أبريل، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، منذ مباراة الأحد 11 مارس التي شهدت دخول مالك نادي باوك سالونيكي إيفان سافيديس إلى أرض ملعب مباراة فريقه ضد إيك أثينا ومسدسه ظاهر على خصره.

وبحسب وسائل الإعلام، وافقت الفرق الـ16 المشاركة في البطولة على احترام التدابير التي دعا إليها نائب وزير الرياضة يورغوس فاسيلياديس الأربعاء الماضي كشرط لاستئناف النشاط الكروي.

ومن بين التدابير الهبوط التلقائي للفرق التي تنخرط في أعمال عنف ثلاث مرات في موسم واحد، بالإضافة إلى عقوبات للفرق التي يدلي مسؤولوها بتصريحات عامة للتحريض على العنف.

كما أن الأندية ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأمن في المباريات التي تنظمها، وليس الشرطة التي ستبقى بعيدة عن الملاعب.

وكان رئيس باوك سافيديس قد تقدم بـ "اعتذار" بعد الحادثة التي وقعت في أرض الملعب.

المصدر: أ ف ب