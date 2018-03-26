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الأوروغواي تهزم ويلز وتتوج بكأس الصين الدولية

26 مارس 2018 | 15:14 GMT
الأوروغواي تهزم ويلز وتتوج بكأس الصين الدولية
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Cao Can / Globallookpress

توّج منتخب الأوروغواي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الصين الدولية الودية بعد تغلبه على منتخب ويلز بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة، اليوم الاثنين.

ويدين المنتخب الأوروغوياني بالفضل في هذا الفوز للاعبه إدينسون كافاني، الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

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وكان المنتخب اللاتيني قد فاز على منتخب التشيك بهدفين نظيفين، فيما فاز منتخب ويلز على الصين بسداسية بيضاء.

ويلعب منتخب الأوروغواي في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، في المجموعة الأولى بجوار منتخبات روسيا ومصر والسعودية، فيما فشل منتخب ويلز في التأهل للعرس الكروي العالمي.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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