بطولة ميامي.. دل بوترو يواصل انتصاراته ودميتروف يودعها
واصل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف خامسا في البطولة سلسلة انتصاراته بفوزه السهل على الياباني كي نيشيكوري الرابع عالميا سابقا بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-2.
وعزز العملاق الأرجنتيني انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 13 بعد تتويجه في بطولتي أكابولكو المكسيكية وإنديان ويلز الأمريكية.
Win streak ➡️ 13@delpotrojuan breezes into the Round of 16 in Miami, dropping just four games to extend his winning streak.— ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 25, 2018
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ويلتقي دل بوترو في الدور ثمن النهائي مع الصربي فيليب كرايينوفيتش السابع والعشرين الذي تغلب على الفرنسي بنوا بير 6-3 و6-3.
وبدوره حجز الكرواتي مارين سيليتش بطاقته إلى ثمن النهائي بعد فوزه الصعب على الكندي فاسيل بوسبيسيل 7-5 و7-6، وسيواجه في الدور القادم الأمريكي جون إيسنر الرابع عشر والفائز على الروسي ميخائيل يوجني 6-4 و6-3.
وخرج البلغاري غريغور ديميتروف والأرجنتيني دييغو شفارتزمان الثالث والثالث عشر على التوالي من الدور الثالث للبطولة، بخسارة الأول أمام الفرنسي جيريمي شاردي 4-6 و4-6، والثاني أمام الكندي ميلوش راونيتش 6-7 و3-6.
المصدر: أ ف ب
أليكسي اسبر