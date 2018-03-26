قطر تعين تشافي سفيرا لكأس العالم 2022

أعلنت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022 عن تعيين الإسباني تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة السابق والمتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2010، كأول سفير لها.

وقالت اللجنة في بيان أن هيرنانديز المحترف حاليا في نادي السد القطري، والذي عمل كسفير لبرنامج "الجيل المبهر" التابع للجنة نفسها، سيواصل في إطار مهمته الجديدة "تعاونه مع برنامج الجيل المبهر وغيره من مشاريع الإرث في اللجنة العليا المعنية بضمان أن تترك البطولة الكروية المنتظرة عام 2022 إرثا دائما لدولة قطر والمنطقة والعالم".

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ونقل البيان عن الأمين العام للجنة حسن الذوادي قوله إن تشافي :"لاعب مبدع ومتألق، وإيمانه بقوة كرة القدم كأداة لإحداث تغيير إيجابي يتوافق مع أهداف برنامج الجيل المبهر"، مضيفا: "يشرفنا أن نواصل عملنا مع تشافي من خلال برامجنا ومبادراتنا المختلفة التي تضمن أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 إرثا مستداما للأجيال القادمة".

ورأى تشافي (38 عاما)، وفق البيان، أن اللعبة قادرة على "إحداث تغييرات اجتماعية إيجابية في المجتمعات المحلية في قطر وجميع أنحاء المنطقة"، وعلى "توحيد الشعوب، وتبديد الصور النمطية، وإلغاء المعوقات الاجتماعية".

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر