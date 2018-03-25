الأزرق الكويتي يتلقى هزيمة "تاريخية" أمام "الأسود غير المروضة".. فيديو
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مني منتخب الكويت بهزيمة "تاريخية" في عقر داره أمام نظيره الكاميرون (1-3)، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد جابر الدولي، في العاصمة الكويت.
وافتتح الكاميرون فانسون أبوبكر، التسجيل لبلاده مبكرا، في الدقيقة الـ 11، وعزز زميله كريستيان باسوغوغ تقدم منتخب "الأسود غير المروضة" بإحرازه هدفين متتاليين، عند الدقيقتين الـ (16 و56). ومن ثم سجل الكويتي يعقوب الطراورة، هدف الأزرق اليتيم، بحلول الدقيقة 61، من زمن اللقاء.
فيديو : أهداف #الكاميرون 3-1 #الكويت#مباراة_وديةpic.twitter.com/VNKM0ms0Li— قناة الكأس (@alkasschannel) March 25, 2018
وكانت هذه المواجهة الأولى بين الكويت والكاميرون على الإطلاق، على صعيد المنتخب الأول.
المصدر: وكالات
نايف الكوردي
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