الحارس البلجيكي كورتوا يغيب عن مواجهة السعودية

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الأحد، انسحاب الحارس تيبو كورتوا من تشكيلة منتخب الشياطين الحمر، قبل ثلاثة أيام من مواجهة السعودية وديا، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال الاتحاد البلجيكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :لم يتعاف تيبو كورتوا من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية وترك المجموعة".

وأضاف "إن روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب الوطني لم يقرر بعد من سيحل محل كورتوا في المباراة الودية، لكن من المرجح أن يبدأ سيمون مينيوليه حارس ليفربول اللقاء".

وكان الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، قد أعلن في وقت سابق، أن حارس الفريق اللندني تيبو كورتوا (25 عاما) يعاني من إصابة في العضلات.

وستقام مباراة بلجيكا والسعودية الودية، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن استعداداتهما لخوض نهائيات كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا في الفترة ما بين (14 يونيو و15 يوليو المقبلين).

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي