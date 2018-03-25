فيدرر ينسحب من بطولات موسم الأراضي الترابية

أكد لاعب التنس السويسري روجر فيدرر أنه لن يشارك في موسم الأراضي الترابية بالكامل لهذا العام، بما فيها بطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام).

وقال فيدرر، الذي تنازل عن صدارة التصنيف العالمي لغريمه الإسباني رافائيل نادال بعد خروجه من الدور الثاني لبطولة ميامي الأمريكية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم "لقد قررت عدم المشاركة في موسم الأراضي الترابية".

وكان النجم السويسري قد ودع أمس بطولة ميامي، التي يحمل لقبها، بالخسارة المفاجئة أمام الأسترالي تاناسي كوكيناكيس بمجموعتين لواحدة، بواقع (3-6 و6-3 و7-6).

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وينطلق موسم الدورات الترابية في الأسبوع الثاني من أبريل المقبل مع دورة هيوستن الأمريكية (250 نقطة)، قبل أن تتوالى الدورات المهمة مثل مونتي كارلو، وروما، ومدريد للماسترز، ورولان غاروس ثاني بطولات الغراند سلام.

وسيكون فيدرر أمام فرصة استعادة الصدارة من نادال حتى وإن لم يلعب في هذه الدورات، إذ أن الفارق بينهما سيكون نحو 100 نقطة.

وفي حين لا يتمتع السويسري بالعديد من النقاط للدفاع عنها خلال الموسم الترابي، حصد الإسباني العام الماضي 4800 نقطة في هذه الدورات، وبالتالي سيكون تحت ضغط أكبر للدفاع عنها للبقاء في صدارة التصنيف، علما أن نادال ليس في أفضل أحواله البدنية حاليا بسبب معاناته المتواصلة مع آثار الإصابة.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض