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الروسي تسفيتكوف يتوج بذهبية 15 كم للبياتلون

الرياضة

الروسي تسفيتكوف يتوج بذهبية 15 كم للبياتلون
Sputnik
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أحرز الروسي مكسيم تسفيتكوف الميدالية الذهبية للسباق الجماعي للبياتلون لمسافة (15 كلم)، الذي جرى اليوم الأحد، في مدينة تيومين الروسية، وذلك ضمن المرحلة الـ 9 الأخيرة لكأس العالم.

وقطع مكسيم تسفيتكوف مسافة السباق، بزمن قدره (37:37.3) دقيقة، متقدما بفارق (2.7 ث) على النرويجي إرلين ليونتيغور، الذي حصل على الميدالية الفضية. في حين اكتفى النرويجي الآخر النجم يوهانيس بيو بالميدالية البرونزية.

أما ملك البياتلون الفرنسي مارتن فوركاد، فقد جاء في المركز التاسع عشر.

 

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المصدر: "تاس"

نايف الكوردي

  

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