الروسي تسفيتكوف يتوج بذهبية 15 كم للبياتلون

أحرز الروسي مكسيم تسفيتكوف الميدالية الذهبية للسباق الجماعي للبياتلون لمسافة (15 كلم)، الذي جرى اليوم الأحد، في مدينة تيومين الروسية، وذلك ضمن المرحلة الـ 9 الأخيرة لكأس العالم.

وقطع مكسيم تسفيتكوف مسافة السباق، بزمن قدره (37:37.3) دقيقة، متقدما بفارق (2.7 ث) على النرويجي إرلين ليونتيغور، الذي حصل على الميدالية الفضية. في حين اكتفى النرويجي الآخر النجم يوهانيس بيو بالميدالية البرونزية.

It's the most beautiful ending possible for @Maxim_Tsvetkov to a positive season: he takes his maiden career win in the #TMN18 mass start, for the joy of @russianbiathlon fans! 2nd place for Bjoentegaard and 3rd for J.T.Boe. https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/qArVmcZj1Z — IBU World Cup (@IBU_WC) March 25, 2018

أما ملك البياتلون الفرنسي مارتن فوركاد، فقد جاء في المركز التاسع عشر.

Not the start that @martinfkde hoped for, the grey rifle he is using instead of his regular blue one did not do the job as well as the other in #TMN18 Can he climb back? Check it on https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/YCCsDRmFWG — IBU World Cup (@IBU_WC) March 25, 2018

إقرأ المزيد

المصدر: "تاس"

نايف الكوردي