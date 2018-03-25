الفيفا مرتاح لسير التحضيرات في ملعب نيجني نوفغورود

تحدث مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كولين سميث عن سير التحضيرات في ملعب نيجني نوفغورود قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

وقال سميث في تصريحات لوسائل الإعلام "نتوقع بدء استغلال الملعب قريبا.. لقد تم إنجاز الكثير، تتبقى اللمسات الأخيرة وسيكون كل شيء جاهزا لكأس العالم".

وجاءت تصريحات سميث خلال رئاسته لوفد من الفيفا زار ملعب نيجني نوفغورود أمس، للوقوف على استعداداته لاستضافة مباريات مونديال 2018.

من جهته قال المدير التنفيذي للجنة الروسية المنظمة لمونديال 2018، أليكسي سوروكين، إن نيجني نوفغورود مدينة بالغة الأهمية لكأس العالم، نظرا لأنها لن تحتضن مباريات دور المجموعات فقط، بل ستستضيف أيضا مباريات دور الـ16 ودور ربع النهائي.

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وأوضح سوروكين أن"نيجني نوفغورود هي المدينة الرابعة التي نزورها في إطار الزيارات التفقدية لملاعب بطولة كأس العالم.. ستأتي إليها مجموعة من المنتخبات القوية إضافة إلى جماهيرها الكبيرة".

وأشار المدير التنفيذي للجنة الروسية إلى أن نيجني نوفغورود متعودة على استقبال الأعداد الكبيرة من الجماهير، مؤكدا أنه في إطار الاستعدادات لكأس العالم ظهر في مطار المدينة جناح جديد، كما سيتم افتتاح محطة مترو قريبا.

المصدر:progorodnn.ru

عمر بيكضاض