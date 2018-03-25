المغرب يواجه أوزبكستان وديا استعدادا لمونديال روسيا

يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره الأوزبكي بعد غد الثلاثاء، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن تحضيرات أسود الأطلس لخوض غمار نهائيات مونديال روسيا 2018.

ويتوقع أن يجري مدرب الأسود، الفرنسي هيرفي رونار عدة تغييرات على التشكيلة التي تخوض مباراة أوزبكستان، بعدما اعتمد على التشكيلة الرسمية في المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الصربي الجمعة الماضي، وانتهت بفوز أصدقاء القائد مهدي بنعطية بهدفين لهدف واحد.

وستكون مواجهة أوزبكستان بمثابة فرصة أخيرة لمجموعة من اللاعبين لرفع حظوظهم من أجل المشاركة في مونديال روسيا، ويأتي في مقدمتهم وليد أزارو نجم الأهلي وهداف الدوري المصري، وأيوب الكعبي مهاجم نهضة بركان وهداف بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين (الشان) الأخيرة، التي توج بها المغرب، إضافة إلى سفيان بوفال الذي فقد رسميته في تشكيلة الأسود منذ انتقاله إلى ساوثهامبتون مطلع الموسم الماضي.

وبعد مباراة أوزبكستان سيخوض المنتخب المغربي وديتين قبل انطلاق بطولة كأس العالم، أمام كل من سلوفاكيا وإستونيا، في الرابع ثم التاسع من يونيو على التوالي.

إقرأ المزيد

المصدر:RT

عمر بيكضاض