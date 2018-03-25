كيربر تقصي الروسية بافليوتشينكوفا من بطولة ميامي

أخرجت الألمانية أنجليك كيربر منافستها الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا من بطولة ميامي الأمريكية للتنس، بفوزها عليها اليوم في مباراة الدور الثالث بمجموعتين لواحدة.

واحتاجت النجمة الألمانية المصنفة أولى عالميا سابقا لساعة واحدة و39 دقيقة لتجاوز عقبة بافليوتشينكوفا المصنفة الـ23، بواقع (6-4 و6-4).

وتلعب كيربر المرشحة العاشرة للقب في الدور الرابع مع الصينية يافان وانغ، التي تأهلت على حساب الأمريكية أليسون ريسك (4-6، 6-3 و7-6).

وشهدت مباريات الدور الثالث لبطولة ميامي البالغ مجموع جوائزها حوالي 8 ملايين دولار، مفاجأة من العيار الثقيل بخروج المصنفة أولى عالميا، الرومانية سيمونا هاليب إثر خسارتها أمام البولندية أغنيشكا ردفانسكا المصنفة الـ30، بنتيجة (3-6، 6-2 و6-3).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض