شاهد.. نجم عربي ينافس في استفتاء دولي لأكثر اللاعبين وسامة

نشرت الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قائمة تضم 4 لاعبين يتنافسون في استفتاء لأكثر اللاعبين وسامة.

وضمت القائمة 3 لاعبين لا زالوا ينشطون في ملاعب كرة القدم، وهم النجم العربي المغربي مهدي بنعطية لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، والفرنسي أوليفيه جيرو المنتقل حديثا إلى نادي تشيلسي، والألماني جيروم بواتينغ مدافع نادي بايرن ميونيخ، إضافة إلى الدولي الإنجليزي السابق دافيد بيكهام، الذي اعتزل كرة القدم قبل سنوات، بينما غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعتبره كثيرون واحدا من أكثر اللاعبين وسامة في الوقت الراهن.

UEFA Champions League/ facebook.com

ودعت الصفحة المذكورة المشجعين للتصويت على أحد اللاعبين الأربعة، أو اقتراح لاعبين آخرين للمشاركة في الاستفتاء.

المصدر: UEFA Champions League

عمر بيكضاض