فيتل يفوز بسباق أستراليا الافتتاحي لموسم "فورمولا 1"

فاز الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري اليوم، بسباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وجاء فيتل في المركز الأول بعدما تفوق على جميع منافسيه على حلبة "ألبرت بارك" في مدينة ملبورن.

وقال السائق الألماني عبر جهاز الاتصال الداخلي لأفراد فريقه بعد عبوره خط النهاية وتحقيق الفوز الـ48 له في مسيرته، إن ما قاموا به "جيد، جيد (...) لا يزال لدينا بعض العمل للقيام به، إلا أننا سنصل".

وهذا الفوز هو الثالث لفيتل في أستراليا بعد 2017 مع فيراري، و2011 مع ريد بول.

واحتل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثاني، فيما حصل الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن سائق فيراري الثاني على المركز الثالث.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض