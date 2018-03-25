بوفون يرشح 4 منتخبات للتتويج بمونديال روسيا

رشح حارس نادي يوفنتوس والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، جيانلويجي بوفون منتخبات الأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، وإسبانيا، للفوز بلقب بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

ونقلت وكالة تاس عن الحارس المخضرم (40 عاما) قوله: "يمتلك المنتخب الأرجنتيني إمكانيات كبيرة، ولديه مهاجمون ممتازون ومدافعون أقوياء. الأرجنتين من بين المرشحين للفوز بمونديال 2018 ، إلى جانب البرازيل، وألمانيا، وإسبانيا".

وأشار بوفون إلى أن لاعبي نادي يوفنتوس سعداء لوجود زميلهم غونزالو هيغواين في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني.

وحول عودة صانع ألعاب يوفنتوس باولو ديبالا لصفوف منتخب "التانغو" قال بوفون: "لا شك بأنه سيلعب في كأس العالم 2018".

تجدر الإشارة إلى أن بوفون الذي شارك في بطولات 1998 في فرنسا، و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، و2006 بألمانيا، حيث توج باللقب، و2010 في جنوب إفريقيا، و2014 في البرازيل، لن يظهر في المونديال الروسي، بعدما فشلت إيطاليا في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما، والثالثة بعد عامي 1930 في الأوروغواي، و1958 في السويد.

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المصدر:news.ru

عمر بيكضاض