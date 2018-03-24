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وفاة أحد أبرز مهاجمي الأخضر السعودي السابقين

الرياضة

وفاة أحد أبرز مهاجمي الأخضر السعودي السابقين
Reuters Zainal Abd Halim
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة سعود جاسم، أحد نجوم  الأخضر السابقين، ونادي القادسية.

ونشر الاتحاد السعودي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "يتقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة لاعب المنتخب الوطني ونادي القادسية السابق سعود جاسم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كما نعى نادي القادسية السعودي عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أيضا نجم الكرة السعودية السابق سعود جاسم.

واللاعب سعود جاسم هو شقيق كل من عبدالله وجاسم ووليد وخالد، أي هو الشقيق الخامس .

وكان سعود جاسم من أبرز المهاجمين قبل ظهور المهاجم ماجد عبد الله، وكان يلعب مع نادي القادسية السعودي، ولعب مع الأخضر في العديد من المباريات الدولية، حيث إنه شارك في خليجي 1979 وقد سجل هدفين في مرمى منتخب عمان وآخر في مرمى منتخب البحرين.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي 

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