وفاة أحد أبرز مهاجمي الأخضر السعودي السابقين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة سعود جاسم، أحد نجوم الأخضر السابقين، ونادي القادسية.

ونشر الاتحاد السعودي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "يتقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة لاعب المنتخب الوطني ونادي القادسية السابق سعود جاسم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يتقدم #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة لاعب المنتخب الوطني ونادي القادسية السابق #سعود_جاسم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 24, 2018

كما نعى نادي القادسية السعودي عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أيضا نجم الكرة السعودية السابق سعود جاسم.

واللاعب سعود جاسم هو شقيق كل من عبدالله وجاسم ووليد وخالد، أي هو الشقيق الخامس .

وكان سعود جاسم من أبرز المهاجمين قبل ظهور المهاجم ماجد عبد الله، وكان يلعب مع نادي القادسية السعودي، ولعب مع الأخضر في العديد من المباريات الدولية، حيث إنه شارك في خليجي 1979 وقد سجل هدفين في مرمى منتخب عمان وآخر في مرمى منتخب البحرين.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي