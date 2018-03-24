الروسي كوليادا يفوز ببرونزية التزحلق الفني على الجليد

أحرز الروسي ميخائيل كوليادا الميدالية البرونزية في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد لفردي الرجال، اليوم السبت، في مدينة ميلان الإيطالية.

واحتل ميخائيل كوليادا المركز الثالث، برصيد (272.32) نقطة، بينما كانت الميدالية الذهبية من نصيب الأمريكي ناثان تشين (18 عاما)، الذي حل في المركز الأول برصيد (321.40) نقطة، وأصبح بطلا للعالم للمرة الأولى في مسيرته.

أما الميدالية الفضية فقد ذهبت إلى الياباني شوما أونو، صاحب فضية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية في شهر فبراير الماضي، بعد أن جاء ثانيا برصيد (273.77) نقطة.

واعتلى ميخائيل كوليادا، لأول مرة في تاريخه، منصة التتويج ضمن بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد، مكتفيا بالمركز الثامن، في النسخة الماضية لبطولة العالم.

المصدر: "sportbox"

نايف الكوردي