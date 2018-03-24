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شاهد.. ملك البياتلون فوركاد يتوج بالذهبية الثانية في روسيا

الرياضة

شاهد.. ملك البياتلون فوركاد يتوج بالذهبية الثانية في روسيا
Sputnik
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حصد النجم الفرنسي مارتن فوركاد الميدالية الذهبية لسباق الملاحقة (12.5 كلم)، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 9 الأخيرة لكأس العالم للبياتلون، في مدينة تيومين الروسية.

واحتل النجم مارتن فوركاد المركز الأول في السباق، بزمن قدره (32.09,7) دقيقة، متقدما بفارق (47,9 ث) على النرويجي يوهانيس بيو، الذي اكتفى بالميدالية الفضية. بينما ذهبت الميدالية البرونزية للإيطالي لوكاس هوفير، الذي وصل إلى خط النهاية ثالثا، متأخرا بفارق (1.08,4 دقيقة)، عن فوركاد، صاحب المركز الأول.

وحصل النجم الفرنسي على جائزة "كرة الكريستال"، بفوزه بالمركز الأول في سباق السرعة، للمرة السابعة، يوم الخميس الماضي.

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كما حسم مارتن فوركاد (29 عاما)، مركز الصدارة لصالحه في الترتيب العام، برصيد 384 نقطة، متقدما بفارق 128 نقطة، على أقرب ملاحقيه النرويجي يوهانيس بيو، الذي حل في المركز الرابع عشر في سباق اليوم.

المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي 

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