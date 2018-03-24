شاهد.. ملك البياتلون فوركاد يتوج بالذهبية الثانية في روسيا

حصد النجم الفرنسي مارتن فوركاد الميدالية الذهبية لسباق الملاحقة (12.5 كلم)، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 9 الأخيرة لكأس العالم للبياتلون، في مدينة تيومين الروسية.

it's a challenging track even for the men's pursuit here in #TMN18 Strong skiers proved to have an advantage on the track, but will it be different with 4 stops at the shooting range? Find out on https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/fQkBUPbF2k — IBU World Cup (@IBU_WC) March 24, 2018

واحتل النجم مارتن فوركاد المركز الأول في السباق، بزمن قدره (32.09,7) دقيقة، متقدما بفارق (47,9 ث) على النرويجي يوهانيس بيو، الذي اكتفى بالميدالية الفضية. بينما ذهبت الميدالية البرونزية للإيطالي لوكاس هوفير، الذي وصل إلى خط النهاية ثالثا، متأخرا بفارق (1.08,4 دقيقة)، عن فوركاد، صاحب المركز الأول.

it's another stellar podium in #TMN18 for the men's pursuit:@martinfkde takes win and pursuit globe, while @7ohannesbo is second with a great comeback, just like @hoferluki who's 3rd! Join them for the medals on https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/r26aqGVyWX — IBU World Cup (@IBU_WC) March 24, 2018

Flowers, globes and happiness: there's many reasons why you should click on our livestream and enjoy #TMN18https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/UIjeojhndL — IBU World Cup (@IBU_WC) March 24, 2018

وحصل النجم الفرنسي على جائزة "كرة الكريستال"، بفوزه بالمركز الأول في سباق السرعة، للمرة السابعة، يوم الخميس الماضي.

That was not a lucky start for Lapshin, but the fast shooter will surely make up for this small problem in the range of #TMN18 pursuit: come watch it on https://t.co/Z1cUg23KzHpic.twitter.com/mwUsK0KU4I — IBU World Cup (@IBU_WC) March 24, 2018

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كما حسم مارتن فوركاد (29 عاما)، مركز الصدارة لصالحه في الترتيب العام، برصيد 384 نقطة، متقدما بفارق 128 نقطة، على أقرب ملاحقيه النرويجي يوهانيس بيو، الذي حل في المركز الرابع عشر في سباق اليوم.

المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي