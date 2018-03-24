لاعبة مغمورة تنهي مشوار الروسية كاساتكينا في بطولة ميامي
أنهت الأمريكية صوفيا كينين المصنفة الـ94 عالميا مشوار النجمة الروسية الصاعدة داريا كاساتكينا في بطولة ميامي للتنس، بفوزها عليها اليوم في مباراة الدور الثاني، بمجموعتين لواحدة.
واحتاجت اللاعبة الأمريكية لساعة واحدة و49 دقيقة لتطيح بمنافستها الروسية (20 عاما) المصنفة في المرتبة الـ11 عالميا، بواقع (3-6، 6-2 و6-2).
.@Petra_Kvitova is through to round three of the @MiamiOpen— WTA (@WTA) 23 марта 2018 г.
Defeats Sabalenka 7-5, 3-6, 6-3. pic.twitter.com/UlAd0VYlGQ
وضربت كينين موعدا في الدور الثالث مع المرشحة التاسعة للقب، التشيكية بيترا كفيتوفا، التي تأهلت على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا، بعد تغلبها عليها بنتيجة (7-5، 3-6 و6-3).
.@Venuseswilliams battles into @MiamiOpen third round!— WTA (@WTA) 23 марта 2018 г.
Fights off Vikhlyantseva, 7-5, 6-4! #MiamiOpenpic.twitter.com/QSrPtULsHP
والتحقت الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز (37 عاما) بركب المتأهلات إلى الدور الثالث، بتجاوزها عقبة الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا بواقع (7-5 و6-4).
المصدر:WTA
عمر بيكضاض