رونالدو يحقق 3 أرقام متميزة خلال مواجهته لصلاح

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أرقام متميزة مع منتخب بلاده، بعد أن قاد "برازيل أوروبا" للفوز على منتخب مصر بقيادة نجمه محمد صلاح (2-1)، في اللقاء الودي الذي جرى أمس في سويسرة.

وسجل صلاح هدف الفراعنة الوحيد، بينما تكفل "صاروخ ماديرا" بتسجيل هدفي البرتغال، ليحقق الدون 3 أرقام متميزة وهي:

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1- وصل رونالدو لهدفه الدولي رقم 81 ، وتجاوز الياباني كاماموتو (80 هدفا)، ليصبح بذلك "صاروخ ماديرا" ثالث أفضل هداف دولي في التاريخ، بعد الإيراني علي دائي (109أهداف)، والمجري فيرينس بوشكاش (84).

2- سجل رونالدو في كل مبارياته التسع الأخيرة مع النادي والمنتخب، واقترب من رقمه القياسي بالتسجيل في 11 مباراة متتالية.

3- خاض الدون المباراة رقم الـ900 في مسيرته مع الأندية والمنتخب، بواقع 31 لقاء مع سبورتينغ لشبونة، و292 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، و429 مع ريال مدريد، و148 مع منتخب البرتغال.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض