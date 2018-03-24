فوز معنوي للمغرب على صربيا استعدادا لمونديال روسيا

حقق المنتخب المغربي فوزا معنويا على نظيره الصربي (2-1)، في اللقاء الودي الذي جرت أطواره أمس في إيطاليا، ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

وافتتح المنتخب المغربي باب التسجيل في الدقيقة (28) بواسطة حكيم زياش (ركلة جزاء)، إلا أن المنتخب الصربي تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة (37)، بهدف حمل توقيع دوشان تاديش، قبل أن تعود أسود الأطلس للتقدم مجددا بهدف من رأسية بديعة لخالد بوطيب، في الدقيقة (40).

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الأوزبيكي الثلاثاء المقبل، في ثاني مبارياته الودية استعدادا لمونديال روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة كأس العالم 2018 وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، إلى جانب إسبانيا والبرتغال وإيران.

المصدر: RT

عمر بيكضاض