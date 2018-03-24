كولومبيا تقلب الطاولة على فرنسا في مباراة مثيرة (فيديو)

حول المنتخب الكولومبي تأخره بهدفين نظيفين أمام نظيره الفرنسي إلى فوز بنتيجة (3-2) في المباراة الودية التي أقيمت أمس، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا المزمع إقامته هذا الصيف.

وبادر المنتخب الفرنسي في افتتاح باب التسجيل عن طريق المهاجم أوليفيه جيرو في الدقيقة (11)، ثم أضاف زميله توماس ليمار الهدف الثاني، بحلول الدقيقة (26)، قبل أن ينتفض المنتخب الكولومبي ويحرز ثلاثة أهداف متتالية، تناوب على تسجيلها لويس مورييل، ورادميل فالكاو، وخوان كينتيرو من ركلة جزاء، في الدقائق (28، 62 و85).

ويخوض المنتخب الفرنسي مباراة ودية أخرى في الـ27 من الشهر الجاري أمام مضيفه الروسي في مدينة سان بطرسبورغ، بينما تواجه كولومبيا في نفس الموعد منتخب أستراليا.

المصدر:EUROGOAL

عمر بيكضاض