النرويج تروض الكنغر الأسترالي (فيديو)

تعرض المنتخب الأسترالي لهزيمة مؤثرة أمام نظيره النرويجي (1-4)، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن استعداداتهما لمونديال روسيا 2018.

افتتح الأسترالي جاكسون إيرفين التسجيل للكنغر في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول. لكن المنتخب النرويجي عاد من بعيد، في الشوط الثاني، وقلب الطاولة على الكنغر، بتسجيله أربعة أهداف متتالية، ثلاثية "هاتريك" منها حملت توقيع المهاجم علا كامارا، في الدقائق (36، 57، 90)، بينما تكفل زميله توري ريجينيوسن بتسجيل هدف، في الدقيقة 48، من زمن اللقاء.