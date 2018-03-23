رسميا.. معاقبة الحكم "المشاكس" شابرون بطل موقعة "الركل والطرد"

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف الحكم توني شابرون، لمدة 6 أشهر إضافة إلى شهرين مع وقف التنفيذ، على خلفية تصرفات غير مسؤولة قام بها خلال قيادته لإحدى مباريات الليغا المحلية.

وتعود الواقعة إلى مباراة بين نانت وباريس سان جيرمان، في يناير الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي، عندما حاول حكم الساحة توني شابرون عرقلة دييغو كارلوس مدافع نانت، عقب اصطدام بينهما، ومن ثم أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه المدافع وبالتالي طرده من أرض الملعب.

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الفرنسي، قد أعلنت، في شهر فبراير الماضي، إيقاف الحكم توني شابرون (45 عاما) لمدة 3 أشهر، إلا أنه تم تمديد العقوبة اليوم إلى 8 ِأشهر.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي