التونسي الجزيري يواصل سلسلة انتصاراته في الصين
Reuters MEDIA DATE
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حجز اللاعب التونسي مالك الجزيري مقعدا له في الدور قبل النهائي من دورة كيوجينغ الصينية (سلسلة التحدي) لتنس الرجال، على حساب منافسه الإيطالي أندري بلغرينو.
وتمكن التونسي، المصنف أولا، من الفوز على منافسه أندري بلغرينو، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-2) و (7-6) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة.
كما ودع الإيطالي الآخر، لورينزو سونيغو، المصنف رابعا، من الدور ربع النهائي، على يد الأسترالي جايسون كوبلر، المصنف ثامنا، إثر خسارته بمجموعتين من دون رد أيضا، بواقع: (3-6) و(6-7).
المصدر: وكالات
نايف الكوردي
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