فرصة أخيرة أمام المغرب لضم لاعب برشلونة لصفوفه

يتمسك المنتخب المغربي بالخيط الأخير لضم لاعب برشلونة المعار لنادي ألافيس منير الحدادي لصفوفه قبل انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم التي تقام هذا الصيف في روسيا.

ونقل الاتحاد المغربي ملف الحدادي لهيئة التحكيم الرياضية التابعة للمحكمة الرياضية الدولية، المتواجدة في مدينة زيوريخ السويسرية.

وجاء القرار بعد أن أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم أهلية الحدادي لتمثيل أسود الأطلس، ورفض الالتماس المقدم من اتحاد الكرة المغربي بتغيير الجنسية الرياضية للاعب الذي سبق له تمثيل المنتخب الإسباني في فترة سابقة.

وتمثل خطوة نقل ملف الحدادي لهيئة التحكيم الرياضية آخر أمل لإلحاق اللاعب بالمنتخب المغربي، قبل انطلاق مونديال روسيا 2018.

وكان الحدادي، الذي ولد في مدريد لأبوين مغربيين، قد ارتدى قميص المنتخب الإسباني مرة واحدة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2016، أمام مقدونيا (5-1)، في الثامن من سبتمبر 2014.

وشارك اللاعب صاحب الـ22 عاما، في 13 دقيقة فقط، ولم يخض بعدها أي مباراة مع منتخب إسبانيا، لكن هذه المشاركة تمنع منير بحسب لوائح الفيفا، من اللعب لأي منتخب آخر.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض