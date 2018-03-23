شاهد.. العداء الشهير بولت يتدرب مع بوروسيا دورتموند

شارك العداء الجامايكي الأسطورة يوسين بولت، صاحب العديد من الألقاب والأرقام القياسية العالمية في ألعاب القوى، في أول حصة تدريبية له، اليوم الجمعة، مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ودخل العداء الشهير يوسين بولت (31 عامًا)، أرض الملعب إلى جانب لاعبين كبار مثل، ماريو غوتزه وجيوليان فيغل، ووسط هتاف وتشجيع نحو 1500 مشجع، حضروا لمشاهدته.

وحصل العداء بولت، الذي اعتزل ألعاب القوى في العام الماضي، على فرصة جيدة لإظهار مهاراته وقدراته الكروية، وسجل هدفا جميلا بتسديدة رأسية.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي