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ما المنتخب الذي رشحه روبيرتو كارلوس للفوز بمونديال روسيا؟

23 مارس 2018 | 12:27 GMT
ما المنتخب الذي رشحه روبيرتو كارلوس للفوز بمونديال روسيا؟
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Peter Cziborra / Reuters

رشح المدافع البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف.

ويرى كارلوس البرازيل مرشحة فوق العادة للتتويج بالمونديال الروسي حيث قال "أرشح البرازيل للفوز بكأس العالم 2018.. طبعا أنا برازيلي لهذا أتمنى الفوز لمنتخبي الوطني".

وتابع الفائز بمونديال 2002 "عندما أشاهد طريقة لعب البرازيل، أقول في نفسي، لا أعتقد أن هناك فريقا يلعب بهذه الطريقة.. الفريق الحالي ليس نيمار فقط".

واختتم كارلوس حديثه "البرازيل تمتلك فريقا قويا إضافة إلى ذلك فالمنتخب يقوده مدرب رائع".

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وتواجه البرازيل مساء اليوم مضيفتها روسيا في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات مونديال 2018، وتشهد المباراة غياب نجم "السيليساو" الأول نيمار دا سيلفا بداعي الإصابة.

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض

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