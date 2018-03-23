هذه جميع مباريات اليوم ضمن التحضيرات لمونديال روسيا

تشهد ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء العالم اليوم خوض المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا مباريات ودية في إطار تحضيراتها للعرس الكروي العالمي الذي سيجري في صيف هذا العام.

ونستعرض هنا جميع المباريات الودية التي تقام اليوم:

روسيا #البرازيل، تونس # إيران، أوكرانيا # السعودية، صربيا # المغرب، هولندا # إنجلترا، ألمانيا # إسبانيا، إيطاليا #الأرجنتين، البرتغال # مصر، فرنسا #كولومبيا، مالي # اليابان، اسكتلندا # كوستاريكا، بيرو # كرواتيا، بولندا # نيجيريا، السنغال # أوزبكستان، النرويج # أستراليا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنتخبات ستخوض مباريات إعدادية أخرى في الـ27 من الشهر الحالي.

المصدر:RT

عمر بيكضاض