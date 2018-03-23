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مدرب إنجلترا واثق من قدرة روسيا على تأمين المونديال

23 مارس 2018 | 09:39 GMT
مدرب إنجلترا واثق من قدرة روسيا على تأمين المونديال
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John Sibley / Reuters

أكد مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت، أنه لا يشك في قدرة منظمي بطولة كأس العالم روسيا 2018 على ضمان سلامة المشاركين وضيوف المحفل الكروي العالمي.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية أمس: "لو كنت مشجعا لذهبت لبطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف، لقد قضيت بعض الوقت في روسيا وشعرت براحة تامة في هذا البلد. ولكن بالطبع، يحق لكل شخص أن يقرر بنفسه ماذا يفعل في هذه الحالة".

وأوضح ساوثغيت أنه ليس متخوفا من مشاركة منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، كما شدد على أن رأي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون حول البطولة لا يهمه كثيرا، حيث قال "في جميع أنحاء العالم يرون المونديال المقبل كمهرجان لكرة القدم، لا يهمني ما يعتقده وزير الخارجية، حضرت منافسات بطولة كأس القارات التي احتضنتها روسيا العام الماضي، وكان هناك 15 ألف مشجع من تشيلي، وكانت الأجواء رائعة في الملاعب، وكان ذلك مشابها للبطولات الأخرى التي حضرتها".

وأشار المدرب الإنجليزي إلى أنه لا يجب اتهام روسيا بالعنصرية لأن هذه المسألة موجودة في الكرة الإنجليزية.

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يذكر أن وزير الخارجية البريطاني جونسون كان قد دعا المشجعين الإنجليز لتجاهل مونديال روسيا،

كما أعلنت بريطانيا أنها ستقاطع البطولة على خلفية قضية الضابط البريطاني سيرغي سكريبال.

وتتهم بريطانيا موسكو بتسميم سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن المقاطعة البريطانية لكأس العالم لن تشمل الفريق الانجليزي لكرة القدم، وإنما الشخصيات الرسمية فقط.

المصدر: RT + express.ru

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