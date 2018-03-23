بالصور.. شركة سويسرية تصنع ساعات ذكية للمشجعين ولحكام مونديال روسيا

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن شركة "هوبلوت" السويسرية، صنعت ساعات خاصة لحكام مونديال روسيا 2018، وذلك لمساعدتهم في تسريع عمل تقنية الفيديو.

وأوضحت الصحيفة، أنها ساعات ذكية ستكون مرتبطة بالإنترنت، كما أنها مرتبطة أيضا بتقنية خط المرمى لاحتساب الأهداف، وسيرتديها كل حكام كأس العالم الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة الساعة الواحدة، 3700 جنيه إسترليني، وستأتي بألوان مختلفة، وذلك استنادا إلى المنتخبات المشاركة في المونديال الروسي.

وسيكون متاحا للجماهير العامة، شراء هذه الساعة من الآن فصاعدا، والتي سيكون فيها عد تنازلي لكأس العالم، وإشعارات الأهداف والإحصائيات للمباريات، وستهتز عند تسجيل هدف في المونديال.

hublot.com

وستكون ساعات الحكام، أكثر قوة وتطورا، إذ سترتبط مباشرة بغرفة تقنية الفيديو، وستمنح الحكم كل المعلومات اللازمة، دون العودة إلى مكان تقنية الفيديو، وتعطيل مجريات اللعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم اختبار هذه الساعة الخاصة، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في بعض المنافسات والمباريات في عام 2017.

يذكر أن مونديال روسيا 2018، سيشهد استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR" لأول مرة في تاريخ البطولة.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض