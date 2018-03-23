روسيا تحصد ميدالية فضية في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد

توج الثنائي الروسي المؤلف من فلاديمير موروزوف ويفغينيا تاراسوفا بالميدالية الفضية في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد، المقامة في مدينة ميلان الإيطالية.

واحتل الزوجي الروسي المركز الثاني بعدما حصل على 225.53 نقطة في مجموع البرنامجين القصير والحر.

وكانت الميدالية الذهبية من نصيب الزوجي الألماني حامل ذهبية أولمبياد بيونغ تشانغ، ألينا سافتشينكو وبرونو ماسو، بينما نال الثنائي الفرنسي فانيسا دجيمس ومورغان سيبر، الميدالية البرونزية بحصولهما على 218.36 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد تختتم بعد غد الأحد.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض