الروسية بافلوتشينكوفا تبدأ بنجاح رحلتها في ميامي (فيديو)

استهلت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا مشوارها بنجاح في بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و840 ألف دولار.

وبدأت اللاعبة الروسية غمار البطولة بفوز صعب على جارتها البيلاروسية ألكسندرا ساسونوفيتش، بمجموعة لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(3-6) و(6-2)، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الخميس.

وضربت أناستاسيا بافلوتشينكوفا، التي أعفيت من خوض غمار منافسات الدور الأول، موعدا في الدور الثالث مع الألمانية أنجليك كيربر، التي فازت بدورها على السويدية يوهانا لارسون، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2).

في حين خرجت الروسية ألأخرى يكاترينا ماكاروفا من الدور الثاني، على يد التشيكية كارولينا بليشكوفا، إثر خسارتها أمامها بمجموعة من دون رد، وبنتيجة واحدة أيضا: (6-7) و(6-7).

.@KaPliskova is through to round three of the @MiamiOpen



The Czech star edges Makarova in straight sets 7-5, 7-5. pic.twitter.com/JKiw68mmJe — WTA (@WTA) March 22, 2018

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وضربت يكاترينا ماكاروفا موعدا في الدور الثاني مع اللاعبة التشيكية كارولينا بليشكوفا، التي أعفيت من خوض غمار الدور الأول من البطولة.

وستكون كارولينا بليشكوفا، في الدور الثالث، بانتظار الفائزة من المواجهة التي ستجمع الرومانية سورانا كريستيا والتايوانية سو وي هسي.

المصدر: "twitter/WTA"

نايف الكوردي