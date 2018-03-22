الروسية فيخليانتسيفا إلى ثاني أدوار ميامي (فيديو)
Sputnik
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حجزت الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا مقعدا لها في الدور الثاني من بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و840 ألف دولار، على حساب السويدية ريبيكا بيترسون.
وفازت اللاعبة الروسية على منافستها السويدية بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.
وضربت ناتاليا فيخليانتسيفا موعدا في الدور المقبل مع صاحبة الأرض الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، التي أعفيت من خوض غمار الدور الأول من البطولة.
المصدر: "twitter/WTA"
نايف الكوردي
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