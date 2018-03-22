مارادونا يرشح منتخبين للتتويج بمونديال روسيا ويستبعد فرنسا

رشح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا المنتخبين الإسباني والألماني للتتويج ببطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف، واستبعد المنتخب الفرنسي من قائمة المرشحين.

وقال بطل مونديال المكسيك 1986 "فرنسا لديها فريق رائع، وتمتلك لاعبين متميزين، مثل بول بوغبا، ولكنني لا أراها مرشحة للفوز ببطولة كأس العالم المقبلة.. ربما يكون المنتخب الفرنسي أفضل لو استعاد فرانك ريبيري (المعتزل دوليا)".

وأوضح النجم الأرجنتيني السابق "شخصيا أعتقد أن أبرز المرشحين هما ألمانيا وإسبانيا".

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وكان مارادونا قد صرح في وقت سابق بأن منتخب بلاده الذي يقوده البرغوث ليونيل ميسي يملك فرصة 60% للتتويج بكأس العالم 2018.

المصدر:RT

عمر بيكضاض