بالصور.. المنتخب البرازيلي يكشف عن زيه لمونديال روسيا

كشف المنتخب البرازيلي لكرة القدم أمس، عن زيه الجديد الذي سيشارك به في بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف.

وجاء الزي الرسمي باللونين الأصفر والأزرق مع جوارب بيضاء، أم الزي الاحتياطي فقد طغى عليه اللون الأزرق.

واستُلهم تصميم الزي الجديد من زي منتخب البرازيل في مونديال 1970 في المكسيك، والذي توج فيه "السيليساو" بلقب البطولة.

يذكر أن قرعة مونديال روسيا 2018 وضعت البرازيل المتوجة خمس مرات ببطولة كأس العالم في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سويسرا، وكوستاريكا، وصربيا.

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المصدر: تويتر+ وكالات

عمر بيكضاض